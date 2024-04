Litiga in ospedale con le guardie giurate, poi accusa un malore e muore

StrettoWeb

Un uomo è morto improvvisamente, accusando un malore dopo un alterco con alcune guardie giurate. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione del II Policlinico di Napoli. Il 62enne, Francesco Vanacore di Vico Equense, comune della Costiera sorrentina, secondo alcuni testimoni era diretto nel reparto di cardiologia dell’ospedale che voleva raggiungere a bordo della sua auto. A causa di questa pretesa si è innescata un po’ di tensione con i vigilanti, degenerata in un’aggressione: Vanacore sarebbe stato colto da un malore e soccorso. Le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate fino al decesso.

Per fare luce sull’accaduto da ieri sera sono in corso indagini dei carabinieri coordinate dai magistrati della procura partenopea. “A seguito di quanto riportato dagli organi di stampa in merito al decesso di un uomo, avvenuto ieri nel complesso di Cappella Cangiani”, la Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, rende noto di aver “costituito nell’immediatezza una commissione di indagine interna finalizzata ad acquisire ogni utile informazione per accertare l’accaduto”, scrive in una nota la Direzione del Nosocomio.

