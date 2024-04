L’Italia femminile di scena a Cosenza: scambio di “regali” con la pallanuoto calabrese

StrettoWeb

Il calcio e la pallanuoto femminile insieme. Il capitano ed il mister della Nazionale di Calcio Italiana, Soncin e Giugliano, impegnati nella partita al “Marulla”, hanno incontrato le due atlete della Cosenza pallanuoto, Cristina Malluzzo e Federica Morrone, convocate in Nazionale under 16. Uno scambio di auguri reciproci, con l’omaggio delle maglie e delle calottine. Tra sorrisi ed “in bocca al lupo”.

Un bellissimo messaggio che, da Cosenza, si vuole inviare all’intero mondo sportivo. Insieme alle atlete cosentine, al centro dello stadio, anche il presidente della Cosenza pallanuoto Francesco Manna, accompagnato dai dirigenti Luisa Pirillo, Armando Filomia e Andrea Borsani. “Il mondo della pallanuoto è molto simile a quello del calcio. Abbiamo voluto portare un saluto ufficiale alla nazionale italiana e fare incontrare anche le nostre atlete, convocate ancora una volta in Azzurro, con le loro colleghe. Lo sport è proprio comunione d’intenti e di passioni”, i pensieri del presidente Manna che ha poi ringraziato tutto lo staff della nazionale di calcio e Francesca Stancati, in particolare, che ha “favorito” l’incontro pubblico.

Malluzzo e Morrone in Nazionale

Come anticipato, ancora una convocazione per le atlete della Olio di Calabria Igp Cosenza Pallanuoto, Malluzzo Cristina e Morrone Federica dal 7 al 10 aprile saranno ad Ostia presso il Centro Federale, per la Convocazione Nazionale Under 16, 18 e 19 al servizio di Mister Mirarchi. Per loro il terzo appuntamento, che le vedrà impegnate insieme ad altre coetanee di altre società, per allenamenti intensi. Emozionate come alla prima esperienza, le nostre atlete faranno sicuramente tesoro di questa ulteriore opportunità, le compagne tutte sono fiere di loro che non possono essere che da traino e stimolo per le altre.

