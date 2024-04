“La Lingua e la Cultura dei Greci di Calabria”: convegno a Reggio

StrettoWeb

Giovedì 11 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, presso l’Aula D6 della Facoltà di Architettura a Reggio Calabria, l’Università Mediterranea e il Circolo Culturale “Apodiafàzzi” ospitano il convegno “L’Università incontra la Lingua e la Cultura dei Greci di Calabria”.

Interverranno per il Dipartimento Digies il direttore prof. Daniele Cananzi; la prof.ssa Laura Marchetti e il prof. Ottavio Amaro. Per il Circolo Culturale “Apodiafazzi” il pres.te dott. Carmelo G. Nucera. Per gli Esperti Lingua Grecocalabra il dott. Filippo Condemi; il prof. Salvino Nucera; il prof. Pasquale Amato e Maria Pia Battaglia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.