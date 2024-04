Le Eolie tornano a manifestare in favore del diritto alla salute

StrettoWeb

Domenica 7 aprile, in occasione della giornata mondiale sulla sanità, le Eolie tornano a manifestare in favore dell’universalità del diritto alla salute così come sancito dalla nostra Costituzione. Un diritto troppo spesso negato e calpestato, soprattutto in aree marginali e periferiche del paese come le isole minori.

L’iniziativa – tenutasi in parallelo a Lipari, Milazzo e Barcellona – nasce a seguito della recente istituzione all’Assemblea permanente per la salute pubblica, nell’ambito della quale i Comitati hanno deciso di fare fronte comune, formulando una serie di rivendicazioni in favore del potenziamento dei distretti socio-sanitari di Barcellona, Lipari e Milazzo.

Durante il picchetto – organizzato a Lipari dal Coordinamento Eolie Sanità – che ha poi marciato simbolicamente verso il Presidio Ospedaliero di Lipari, sono state rimarcate le principali esigenze del territorio così come sintetizzate nel volantino distribuito per le vie del centro: Rispetto e potenziamento dell’attuale pianta organica del P.O. di Lipari; Adeguamento dei servizi sanitari alle reali esigenze dell’arcipelago; Potenziamento dei presidi di continuità assistenziale nelle isole minori; Potenziamento del Percorso Parto e riapertura del Punto Nascita. Tra gli interventi che hanno accompagnato la manifestazione, anche quello dell’Assessore al ramo del Comune di Lipari, Cristina Roccella che ha garantito il continuo impegno dell’Amministrazione comunale e solidarizzato con i manifestanti.

Il prossimo appuntamento alle Eolie è fissato per sabato 13 aprile, a Lipari presso la saletta delle lettere, con l’obiettivo di definire le modalità di partecipazione alla manifestazione pubblica che si terrà a Milazzo il 17 maggio.

