Lavori di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, la viabilità a Messina

Sino a venerdì 19 aprile, nella fascia oraria 6-17, saranno istituiti in alcuni tratti della via Consolare Pompea a Messina, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, lato monte, per singoli tratti di intervento giornaliero della lunghezza di 20 metri cadauno; il restringimento della carreggiata stradale, per singoli tratti di intervento giornaliero, della lunghezza di 20 metri cadauno, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare e pedonale, con collocazione di idonea segnaletica stradale; e il limite massimo di velocità di 20 km/h in entrambi i sensi di marcia, per singoli tratti di intervento giornaliero della lunghezza di 50 metri ciascuno.

I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione lungo la strada statale 113 dir, in coincidenza con l’attraversamento pedonale nei pressi della scuola Donato, del monumento ai caduti di Pace, della salita Catena, del controviale torrente Pace, del sottopassaggio Lega Navale, della salita Bisignani e del civico 1333.

