Lamezia Terme, a Piazza Garibaldi vige abbandono e degrado | FOTO

StrettoWeb

L’area verde comunale, sita in piazza Garibaldi, a Sambiase risulta completamente abbandonata e nel degrado. A denunciare la situazione è l’ex consigliere comunale Massimo Cristiano che rende noto: “su segnalazione di cittadini, residenti a Lamezia Terme, accompagnati da una delegazione, nella giornata di ieri, abbiamo operato un “sopralluogo”, in Piazza Garibaldi di Sambiase trovandola in misere condizioni”.

“Sono ormai diversi anni, sicuramente troppi, che la zona in questione, a ridosso della Chiesa del “Carmine”, risulta abbandonata. Sono trascorsi ormai 5 anni da quando si è insediato il Sindaco Paolo Mascaro, possiamo certificare con dati alla mano, il totale fallimento di questa Amministrazione Comunale, lontana anni luce dai veri problemi dei cittadini, e che anzi è riuscita nell’impresa di far abbassare la qualità della vita nella nostra città, con un indice di gradimento in negativo che non ha eguali”.

“Il degrado del polmone verde a ridosso del quartiere Cafaldo – evidenzia Cristiano – è sotto gli occhi di tutti, la realtà di oggi è fatta di panchine divelte, lampioni pericolanti, erbacce, incuria e abbandono, orami da tempo immemore. Aiuole completamente rinsecchite e rifiuti ammonticchiati. Problemi vecchi che si sono incancreniti con questa Amministrazione Comunale, uno spettacolo quello attuale e appurato poco edificante per chiunque”.

“Quello che potrebbe diventare un luogo di socialità è diventato un incubo per i cittadini. I residenti e non solo, chiedono a questa Amministrazione Comunale, a gran voce, un segnale concreto ed immediato, ristabilendo oggi, un minimo di decoro a questa zona” – conclude Massimo Cristiano, già Consigliere Comunale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.