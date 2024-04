La filosofia di Pasquale Galluppi ed il confronto con i fratelli piemonesi De Agostini

StrettoWeb

Il prossimo 26 Aprile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Galluppi & De Agostini. Una collaborazione «trascurata» dagli storici“. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, vedrà come gradita ospite la ricercatrice toscana Elena Pierotti. I primi indizi ci rimandano al Piemonte del 1840, dove i fratelli Gioacchino e Paolo erano noti giornalisti e proprietari di una tipografia, ubicata in quel periodo in via della Zecca, e pubblicava i libri di Silvio Pellico e di Don Bosco.

Gioacchino De Agostini era uomo Mediterraneo, era uomo del Sud, ebbe a collaborare politicamente con il noto filosofo Pasquale Galluppi come attestano i documenti archivistici. Pasquale Galluppi, è uno dei maggiori esponenti della cultura meridionale del suo tempo. Ma anche uno dei filosofi che hanno anticipato il Risorgimento. Persona mite, ma decisa, ha promosso e divulgato la filosofia moderna europea in tutta Italia.

Uomo di vasta erudizione e aperto a nuove idee, si interessò a tutte le nuove correnti filosofiche e letterarie, dedicandosi agli studi di filosofia e di teologia, dedicandosi in particolare allo studio di Gottfried Wilhelm Leibniz e di Renato Cartesio. Introdusse in Italia Immanuel Kant, divenendone uno dei più apprezzati cultori ed esegeti, criticando però gli esiti demolitori e avvicinandosi alla scuola scozzese di John Locke.

Le sue “Lettere filosofiche” nelle quali espone tutte le correnti di pensiero a lui contemporanee divenne un testo sacro nelle università, poiché venne considerato come il primo vero saggio della filosofia moderna pubblicato in Italia. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi da parte della ricercatrice lucchese Elena Pierotti. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 26 aprile.

