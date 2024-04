Jerax Experience, grande successo a Gerace tra cultura e creators digitali

StrettoWeb

La storica città di Gerace domenica 21 aprile si è trasformata in un vivace crocevia di cultura e innovazione digitale, ospitando l’evento “Jerax Experience” organizzato da Confcommercio Reggio Calabria, community Igers e Città di Gerace. Oltre 200 visitatori ed un’atmosfera festosa e calda hanno consentito di raggiungere appieno l’obiettivo fissato: fare immergere i partecipanti nella bellezza e nelle esperienze del Borgo, fare vivere l’accoglienza dei commercianti geracesi e, grazie alla presenza dei tantissimi creator digitali coinvolti, comunicare al mondo dei social le emozioni di una giornata unica.

Il trenino per arrivare al Borgo; la visita con Ruggero il Normanno che ha accompagnato i visitatori attraverso i vicoli e le piazze di Gerace, svelando aneddoti e segreti di uno dei gioielli più preziosi del Sud Italia; il viaggio nella tradizione artigianale locale con laboratori di terracotta e la creazione degli amuleti e mammalucchi, simboli della cultura e dell’identità calabrese. Questa è stata Jerax Experience. Con al centro, grazie ai commercianti e ristoratori geracesi protagonisti della giornata, tanti momenti di convivialità, di conoscenza con pranzo a tema e degustazioni enogastronomiche che hanno deliziato i palati dei presenti, offrendo un assaggio delle eccellenze culinarie della città.

L’entusiasmo di Lorenzo Labate

Entusiasta il presidente Lorenzo Labate “quando in Confcommercio abbiamo avviato il progetto VisitReggioCalabria condividendolo con la Camera di Commercio pensavamo a giornate come questa in cui un’intera comunità si muove all’unisono per dare valore ad un territorio. Giornate in cui protagonista è proprio il territorio raccontato attraverso le nostre imprese. Partire da Gerace non è stato un caso perché – continua Labate – al di là della bellezza del Borgo, qui tantissimi commercianti stanno credendo in questo modo di fare impresa, il Comune guidato dal sindaco Galluzzo ci ha manifestato grande disponibilità e, per questo, il nostro supporto è e sarà massimo”.

“Jerax Experience” non è stato solo un evento ma un movimento dedicato alla costruzione di una comunità coesa. “Il lavoro di squadra con i super creator Igers coordinati da un carismatico Salvatore Borzacchiello ed il Comune di Gerace ha messo in evidenza un impegno condiviso verso un modo nuovo e smart di promuovere il territorio e le imprese. E – conclude Labate – dopo le sensazioni che ci ha lasciato questa giornata, visto che il progetto c’è e, soprattutto, c’è una bella squadra, Gerace è solo l’inizio di un percorso che come Confcommercio ci impegneremo a rendere importante”.

