Isola Capo Rizzuto, procedono spediti i lavori della mensa in Via Libertà

StrettoWeb

I lavori alla mensa scolastica di Via Libertà procedono spediti, segnando un importante passo avanti nel cambiamento della cittadina attraverso la realizzazione di nuovo infrastrutture e l’ammodernamento di quelle esistenti. Nella giornata di ieri, lunedì 8 aprile, è stato avviato il getto del calcestruzzo per il solaio della nuova struttura, in pieno rispetto con i tempi previsti dal progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta del 22 giugno 2023.

I lavori sono stati finanziati con fondi PNRR dedicati proprio alle mense scolastiche, con un investimento di € 1.200,000.00 per la realizzazione di un’opera di primaria importanza per il benessere dei nostri studenti e per il miglioramento delle infrastrutture educative della nostra comunità, confermando l’impegno dell’amministrazione nel perseguire obiettivi di crescita e sviluppo sostenibile.

Questo progetto non solo migliorerà la qualità dei servizi scolastici, ma

contribuirà anche a rafforzare il tessuto sociale ed educativo della nostra città. Nella stessa richiesta di finanziamento è stato approvata anche la realizzazione di un ulteriore mensa scolastica nella frazione di Le Castella per un ulteriore contributo di quasi € 900,000.00.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.