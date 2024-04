Si è insediato il nuovo questore di Campobasso, è stato anche a Taurianova

StrettoWeb

Si è insediato il nuovo questore di Campobasso, Cristiano Tatarelli. Il dirigente questa mattina ha tenuto una conferenza stampa per presentarsi. Originario di Lenola (Latina), 59 anni, sposato e padre di due figlie, ha prestato servizio nella prima fase della sua carriera a Gela (Caltanissetta) e a Taurianova (Reggio Calabria) e ha diretto la Squadra Mobile di Frosinone e quella di Latina.

In anni più recenti ha guidato il commissariato di Scampia (Napoli) ed è stato vicario del questore a Latina e Milano. Infine, prima di arrivare in Molise è stato questore di Vibo Valentia. “La priorità – ha detto durante la sua prima conferenza stampa in Questura a Campobasso – è sempre quella di soddisfare le esigenze di sicurezza dei cittadini, con i quali avere un rapporto diretto di collaborazione e fiducia”. Quanto ai rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata dalle regioni limitrofe ha aggiunto: “Serve massima attenzione alle aree di confine”.

