Insediati tre nuovi dirigenti alla Questura di Catania: uno proviene da Reggio Calabria

Tre nuovi dirigenti si sono insediati alla Questura di Catania. Sono Alessandro Drago, 55 anni, che è il nuovo capo di Gabinetto, Gaetano Di Mauro, 58 anni, al Commissariato Centrale, e Antonino Ciavola, 48 anni, alle Volanti. Per Alessandro Drago, che subentra a Francesco Fucarini destinato alla dirigenza della divisione Pasi della Questura di Palermo, è un ritorno: ha, infatti, già ricoperto prestigiosi incarichi nella provincia di Catania come responsabile allo Sco della Squadra mobile prima e come dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia scientifica per la Sicilia orientale dopo.

Arriva dalla Questura di Perugia dove ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Anticrimine. Gaetano Di Mauro arriva al ‘Centrale’ dal Commissariato di Montecatini Terme che ha diretto per quasi due anni, dopo aver maturato esperienze alla Polizia stradale di Ragusa e alla Postale di Reggio Calabria. Subentra a Salvatore Altese, trasferito al Servizio tecnico logistico e patrimoniale.

Dalla Questura di Caltanissetta, dove ha diretto la Squadra Mobile con cui è stato protagonista di brillanti indagini di polizia giudiziaria, e dopo un’altra importante esperienza alla Squadra mobile di Ragusa, Antonino Ciavola è il nuovo di dirigente dell’Upgsp, che coordina Sala operativa e Volanti. Il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha sottolineato “l’importante compito al quale sono chiamati”, rivolgendo ai tre dirigenti “i migliori auguri di buon lavoro”

