Incredibile a Crotone: calciatori aggrediti in spiaggia. Altro episodio di violenza verso la squadra

Un altro episodio di violenza, a circa due anni dall’ultimo, ha colpito di nuovo il Crotone. Alcuni giocatori, infatti, sono stati aggrediti nella giornata di ieri da un gruppo di persone. I calciatori si trovavano in spiaggia con le proprie famiglie quando sono stati avvicinati, fermati e aggrediti dal branco. Il club è anche uscito allo scoperto con un comunicato. “Il Presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone, appreso dell’episodio inaccettabile di cui sono state vittime alcuni tesserati nella giornata di ieri, intendono esprimere la piena solidarietà per i ragazzi coinvolti e condannare fermamente qualsiasi manifestazione e forma di violenza”, si legge.

“Il periodo difficile che la squadra sta vivendo – afferma il presidente – di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può mai essere una giustificazione per gesti del genere. La violenza non è mai la soluzione, nello sport come nella vita, e questo è un concetto che dobbiamo ribadire senza indugi, impegnandoci anzi a diffonderlo”. Due anni fa, dopo la retrocessione in Serie C della squadra, si verificò un’aggressione alle giostre per la festa patronale. Anche allora alcuni giocatori furono aggrediti. Ora la storia si ripete.

