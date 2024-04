Incoming turistico a Pizzo Calabro, tra sfide e possibilità | VIDEO

StrettoWeb

Pizzo Calabro resta una delle mete calabresi più ambite per le vacanze estive. Dopo una prima presenza registrata durante le vacanze di Pasqua, il borgo si prepara al 25 Aprile. I cittadini, come testimonia il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si preparano ad accogliere i turisti proveniente da tutto il mondo, anche se – di fondo – resta sempre una certa remore.

“Abbiamo assistito ad un leggero miglioramento, ma le strutture sono già state invase da prenotazioni per i periodi estivi di Giugno, Luglio ed Agosto. Da quest’anno, grazie anche alla Regione Calabria, abbiamo visto tanti canadesi grazie ai voli diretti Toronto-Lamezia. Credo si sia fatto un buon lavoro”. Il turismo poggia sia sull’accoglienza che sulla professionalità: un ristoratore di Pizzo Calabro ha fatto della qualità e della formazione il suo cavallo di battaglia.

“Abbiamo un servizio a disposizione per tutti coloro che ci faranno visita. L’unica nota dolente è l’aiuto che abbiamo chiesto agli Amministratori nell’aiutarci a rendere il posto più “agibile” evitando che i nostri ragazzi si sobbarchino lavoro inutile nel dover ripulire, ogni volta che piove, la piazza e l’area circostante”. Per l’intervista completa, basta cliccare play!

Incoming turistico a Tropea, tra sfide e possibilità

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.