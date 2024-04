Incidente a Rende: scontro auto-moto, ferita una ragazza

StrettoWeb

Incidente nel pomeriggio a Rende: una moto ed un’auto si sono scontrate tra Quattromiglia e Settimo in contrada Vermicelli. Secondo una prima ricostruzione la Mercedes, guidata da un giovane mentre svoltava verso Rende, ha preso in pieno la motocicletta scaraventando la ragazza in sella a terra. La dinamica è al vaglio degli inquirenti per gli accertamenti del caso ma sembrerebbe che l’auto non abbia rispettato la precedenza. Sul posto la Polizia Municipale e l’ambulanza del 118 per soccorrere la ragazza che è stata trasportata all’ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.

