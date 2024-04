Incidente nel cosentino: scontro auto-moto, ambulanza sul posto

StrettoWeb

Grave incidente nel pomeriggio a Castrolibero, Comune in provincia di Cosenza, dove un’auto si è violentemente scontrata con una moto. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha prestato le cure del caso: secondo i primi accertamenti, sia il conducente della vettura che il giovane centauro sono rimasti feriti nell’impatto ma in modo lieve. Il ragazzo è stato comunque trasportato all’Annunziata di Cosenza per un controllo più approfondito. Presenti anche le forse dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.

