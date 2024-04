Incendio nella Sibaritide: a fuoco un bar

StrettoWeb

È accaduto questa sera, in una delle tante attività commerciali presenti nella piazzetta della Marina di Sibari: un bar storico ha improvvisamente preso fuoco causando ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano I quali, in sinergia con quelli di Trebisacce e Castrovillari, stanno spegnendo le fiamme. Presenti anche le forze dell’ordine di Cassano all’Ioni per gli accertamenti del caso. Ancora poco chiara la matrice del rogo.

