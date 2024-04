Incendio nella Sibaritide: due auto a fuoco nella notte

StrettoWeb

Non cenna ad arrestarsi la scia “infuocata” che sta investendo il territorio della Sibaritide e, più in generale, tutta la Provincia di Cosenza. La Calabria è stata tristemente eletta come la regione con più intimidazioni nei confronti degli amministratori, ma anche gli imprenditori ed i cittadini comuni non se la passano di certo bene. Ben due incendi sono infatti scoppiati la notte scorsa nella frazione di Lauropoli, Comune di Cassano all’Ionio.

Due le vetture interessate, parcheggiate in due punti differenti: la prima, un’Alfa Romeo 147 che ha preso fuoco in via Alfonso Rendano: la seconda invece, una Fiat Panda, era posizionata in via San Giusto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cosenza che hanno spento il rogo evitando l’ulteriore propagarsi delle fiamme. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano per i rilievi del caso: bisognerà capire, infatti, se i due incendi sono collegati e di origine dolosa.

