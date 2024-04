Incendio a Lipari, denunciato il presunto piromane

StrettoWeb

I Carabinieri della Stazione di Lipari, a conclusione di attività investigativa, hanno denunciato – in stato di libertà – un 56enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, quale presunto responsabile di alcuni incendi boschivi che si sono sviluppati, in località Lami di Lipari, nei mesi di settembre 2022, luglio 2023 e gennaio 2024. Le investigazioni, portate avanti attraverso sopralluoghi, puntualmente effettuati nelle aree interessate dagli incendi, laddove sono stati individuati i punti d’innesco, sostenute anche dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, hanno permesso ai Carabinieri di risalire all’identità del 56enne, quale presunto responsabile, che pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati plurimi di incendio boschivo.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli stessi indagati.

