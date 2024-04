Importante riconoscimento per il Presidente di AssoCEA Messina APS

StrettoWeb

La missione di TREKKING&Outdoor – Vivere, scoprire e viaggiare è di divulgare la cultura del viaggio lento, del turismo outdoor e di uno stile di vita attivo e sostenibile. Il trekking, il cammino e la bicicletta come strumenti di conoscenza dei luoghi e territori che si attraversano. Viaggiare lentamente per entrare in contatto con le culture e le tradizioni dei luoghi visitati. In modo rispettoso e sostenibile, senza stravolgere ma rispettando gli ambienti, i popoli e le tradizioni locali. Un turismo che diventa risorsa per uno sviluppo del territorio rispettoso delle identità culturali e paesaggistiche. Questo è il cammino che ha intrapreso intrapreso TREKKING&Outdoor. E non da ieri! L’insostenibilità di stili di vita basati sullo sfruttamento sconsiderato delle risorse sta portando ad un cambiamento epocale di mentalità.

Il turismo sostenibile, la mobilità lenta, i viaggi esperienziali e uno stile di vita attivo, rappresentano oggi soluzioni efficaci per l’empasse in cui si è andata ad infilare la civiltà della velocità, del motore e del consumo senza limiti. Fino a pochi anni fa parlare di trekking e cammino come cultura, buona pratica per il benessere psicofisico della persona e opportunità di crescita per le economie rurali, era vista come un’utopia irrealizzabile. Quegli stessi detrattori oggi si improvvisano esperti e fanno a gara nell’attribuirsi la paternità di idee, proposte e principi che TREKKING&Outdoor sostene, vive e pratica da più di 20 anni! Come sempre, però, le “chiacchiere stanno a zero” e per fare cultura del camminare e contribuire realmente a cambiare le cose non basta parlare, servono i fatti. Servono i venti anni di lavoro, fatica, impegno e passione con i quali TREKKING&Outdoor si è guadagnato la fiducia dei lettori e degli appassionati, crescendo con loro e contribuendo a rafforzare in Italia una nuova sensibilità verso i territori, la natura e le culture locali. Tutto questo si può sintetizzare con il motto che accompagna il nostro magazine dall’inizio “Camminare per conoscere l’uomo e il suo mondo…”

Questo riconoscimento segue quello di AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale che dal 16 aprile 2024 è la prima Associazione in Sicilia ad essersi affiliata a FEDERTREK. Questo passaggio oltre che attestare a livello nazionale la credibilità della Associazione come partner di grandi Associazioni consente alla APS – quale Ente del Terzo Settore iscritta la RUNTS – di essere parte attiva in una importante Rete e nel contempo di essere un riferimento per FEDERTREK in Sicilia.

