Il Festival del cabaret “Facce da bronzi” fa tappa ad Aversa

Dopo la selezione del 28 marzo al Caffè Teatro di Samarate, con l’ammissione in finale delle coppie comiche Adriana e Giuliana Vangone (TWINTWINS) da Roma, e Cinzia Brugnola e Rachele Gatti da Rho, il festival diretto dall’autore di Zelig e Mad In Italy Alessio Tagliento, si sposta il 7 aprile al Sud Italia con una nuova esilarante selezione spettacolo al Cougar di Aversa in provincia di Caserta in collaborazione con il collettivo Allert’ stand up comedy.

Lo spettacolo, presentato dal comico Adriano Sacchettini, vedrà l’esibizione di dieci cabarettisti partenopei: Mattia Monaco da Giugliano in Campania, Carolina Cecere da Aversa, Gabriele Notaro e Michele Ruggiero da Casalnuovo, Emanuela Barra e Alessio D’andrea da Arzano, Emanuele Campasano da Pomigliano D’arco, Simone De Robbio, Roberta Michelino ed Eleonora Romano da Napoli.

Giurato ed ospite speciale della serata Vincenzo Comunale, giovane comico napoletano presente nel cast di diversi format comici televisivi sulle reti mediaset e rai (Zelig, Mad in Italy, Comedy Central, Le iene). In questi anni ha vinto importanti premi nazionali, come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot”.

Il Festival è promosso e ideato dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” e proseguirà il 12 aprile nella città di Roma per una nuova selezione. Mentre, nel mese di maggio rientrerà in Calabria per la fase conclusiva con uno spettacolo speciale con solo comiche donne “Facce da bronzi PINK” previsto l’11 maggio al teatro Grandinetti di Lamezia Terme nell’ambito della rassegna Vacantiandu e il gran galà finale del 26 maggio al Teatro Cilea di Reggio Calabria che sarà presentato dal comico imitatore reggino Gennaro Calabrese, insieme a tanti ospiti speciali. La manifestazione a carattere nazionale è sostenuta dall’avviso “Attività culturali 2022” PAC 2014-2020 della Regione Calabria.

Per conoscere il programma del festival è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it e le pagine social @calabriadietrolequinte.

