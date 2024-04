Il Dantedì celebrato al Liceo Alvaro di Palmi con un video multilingue

StrettoWeb

Al Liceo Alvaro di Palmi l’Inferno di Dante prende vita attraverso un filmato multilingue. Il video nasce da un’idea della prof.ssa Giuseppa Italiano e del prof. Daniele Calabrò, rispettivamente docenti di Lingua e Letteratura Italiana e di Conversazione in Lingua Inglese della 3AL, classe articolata del Liceo Linguistico composta da studenti che studiano 3 lingue straniere, di cui Inglese e Francese comuni a tutti e suddivisi per terza lingua tra Spagnolo e Tedesco.

La volontà dei docenti di celebrare il Dantedì (25 marzo) attraverso la creazione di un prodotto multimediale da parte degli studenti ha incontrato gli obiettivi formativi elaborati nel Modulo di Orientamento Formativo del CdC, intitolato “I’m writing my own song”, grazie alla collaborazione con la prof.ssa Amelia Cugliandro, docente di Lingua Inglese e docente Tutor per l’Orientamento della classe.

Il risultato finale, che integra lo studio della Divina Commedia con l’apprendimento delle lingue straniere e con le attività del modulo di orientamento, mirato al raggiungimento di competenze di tipo relazionale-emotivo, è un video dedicato ad alcuni momenti particolarmente significativi dell'”Inferno” di Dante, raccontati direttamente dalle voci degli studenti nelle varie lingue straniere oggetto di studio, accompagnati da brani musicali appositamente selezionati dagli stessi, al fine di creare un’esperienza emozionale a tutto tondo.

Tale produzione si è resa possibile grazie all’impegno degli studenti e alla dedizione degli altri docenti di lingue straniere della 3AL (proff.sse Concetta Caruso/Lingua Spagnola, Martha Adriana Longo/Conversazione in Lingua Spagnola, Maria Rosaria Gioffré/Lingua Francese, Maria Antonietta Auddino/Conversazione in Lingua Francese, Kesjana Doce/Lingua Tedesca), così come alla collaborazione di tutto il Consiglio di Classe e del prof. Fabio Palumbo, che ha dedicato agli studenti un momento di riflessione guidata sulle emozioni.

ALUNNI DELLA 3AL: Artese Giacomo, Atteritano Manuel Vittorio, Berlingeri Aisha, Calabro’ Elisa, Garzo Chiara, Iorianni Zaira, Luppino Sofia, Maffei Claudia, Masdea Grace Ariel, Matarozzo Beatrice, Mauro Aurora, Melara Jasmine Aurora, Pantano Anna Maria, Pirrottina Giulia, Rotondo Chiara, Siclari Giulia, Sirigatti Giorgia, Trimarchi Benedetta, Tripodi Claudia.

