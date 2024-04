Il broccolo di rapa di Bisignano verso il riconoscimento IGP

StrettoWeb

È tutto pronto per godere del sicuro successo della seconda edizione del Festival della Rapa, evento organizzato dall’Assessorato allo Sviluppo Agricolo del Comune di Bisignano, diretto da Francesco Chiaravalle, dominus del percorso di valorizzazione e promozione di uno dei principali ortaggi della valle del Crati, ricercatissimo per le sue singolari qualità di gusto e per le eccellenti proprietà nutraceutiche.

La manifestazione si terrà il 27 aprile 2024 a Bisignano, su Viale Roma, con degustazione di prodotti e piatti tipici a base di rapa, abbinati con gusto agli ottimi vini delle cantine locali.

Il primo appuntamento del ricco programma messo su dall’assessorato di Chiaravalle avrà inizio alle ore 17:00 presso la Sala Caffè Letterario della Biblioteca comunale, con un “tuffo nel passato rurale tra gusto e tradizioni”, focus del tema che avrà al centro del dibattito le “colture biologiche e le tecniche di produzioni al giorno d’oggi”.

I lavori di questo interessante convegno sull’importanza che ricopre il comparto agricolo e rurale del territorio dell’antica Besidiae saranno aperti dai saluti di: Francesco Fucile, Sindaco della Città di Bisignano; Francesco Chiaravalle, Consigliere provinciale e Assessore della Città di Bisignano; Rosaria Amalia Capparelli, Presidente del GAL Valle del Crati; Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza; Franco Aceto, Presidente regionale di Coldiretti Calabria; Luca Pignataro, Presidente di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Calabria Nord.

Seguiranno, moderati dal giornalista Valerio Caparelli, interventi sul tema con le relazioni di: Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista; Massimino Magliocchi, Presidente del Consorzio Olio Calabria IGP; Pierfranco Costa, Direttore del GAL Valle del Crati; Marcello Bruno, funzionario ARSAC; Fulvia Michela Caligiuri, Commissario dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese.

I lavori saranno conclusi dall’intervento dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, on. Gianluca Gallo.

Al termine del convegno seguirà l’apertura del villaggio rurale allestito con l’animazione di Jonica Radio e la soddisfazione dei palati di tutti i partecipanti alla promozione della Rapa di Bisignano, grazie alle tante postazioni di assaggio e degustazione enogastronomica di prodotti del territorio.

Tutta la manifestazione, patrocinata dalla Città di Bisignano e dalla Provincia di Cosenza, in collaborazione con il GAL Valle del Crati, Coldiretti e CIA, è resa possibile grazie al contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria e al sostegno economico della BCC Mediocrati.

