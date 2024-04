L’iconografia di San Vincenzo Ferrer nella matita dell’artista calabrese Giovanni Avantaggiato

StrettoWeb

Oggi, 5 Aprile, si celebra la figura di San Vincenzo Ferrer, frste domenicano originario della Spagna, di Valencia. Per capire l’iconografia e il “credo” del Santo, l’artista calabrese Giovanni Avantaggiato ha realizzato ben due raffigurazioni. A corredo delle opere, la storia del frate spagnolo. “Nei miei due disegni, sia a matita in bianco e nero, sia a colori a pastello, il Santo viene raffigurato con il dito indice della mano destra alzato nell’atto di predicare. Ha, poi, le ali, una tromba e una fiamma sulla testa – simbolo dello Spirito Santo – caratteristiche del grande predicatore del giudizio universale“.

“Infatti – prosegue l’artista – il suo motto era “Timete Deum et date illi honorem” (Temete Dio e dategli sempre onore)

come vediamo scritto in lingua latina nel suo libro aperto. Aveva il grande dono dell’ubiquità, facoltà di essere contemporaneamente in ogni luogo (Dono che apparteneva anche a San Padre Pio da Pietrelcina e Sant’Antonio di Padova. San Vincenzo Ferrer, inoltre, era anche poliglotta: conosceva e parlava più lingue e si faceva capire anche con parole semplici da tutti. Un grande insegnamento, soprattutto per i suoi fedeli: oggi, pur parlando la stessa lingua, a volte non ci capiamo nemmeno da soli!”.

