La Guida Gambero Rosso 2024 incorona Cesare tra le migliori gelaterie d’Italia

StrettoWeb

La Guida Gambero Rosso 2024 rivela le migliori gelaterie italiane, con la Calabria in primo piano grazie a Gelato Cesare nell’olimpo dei tre coni e altre 18 eccellenze tra le migliori gelaterie d’Italia.

Manca ancora un po’ per la bella stagione, ma per gli amanti del gelato, arrivano i primi consigli sulle gelaterie da non farsi scappare. Gambero Rosso, infatti, dopo la presentazione al Sigep di Rimini, ha finalmente pubblicato la guida gelaterie d’Italia 2024.

Giunto alla sua ottava edizione, il volume passa in rassegna le migliori gelaterie d’Italia, regione per regione, includendo 556 insegne a livello nazionale, contraddistinte da uno, due o tre coni a seconda del grado di eccellenza (buono, ottimo ed eccellente). Solo 76 raggiungono il massimo riconoscimento e brilla finalmente la Calabria con i primi tre coni assegnati allo storico chioschetto Gelato Cesare, unica gelateria della regione ad avere il massimo riconoscimento.

Gambero Rosso, che in un precedente articolo aveva citato il chiosco (sempre affollato) sul lungomare di Reggio Calabria come una delle migliori gelaterie d’Italia, scrive: “Davide De Stefano ha esperienza da vendere ma a rendere il suo gelato speciale è la curiosità che lo contraddistingue, è la ‘benzina’ delle sue costanti creazioni sempre ben bilanciate e capaci di raccontare storie e aneddoti. Questo piccolo chioschetto vicinissimo al lungomare di Reggio Calabria riesce ad essere sempre una sorpresa. Una lunghissima fila precede sempre l’entrata ma una volta riusciti nell’intento ci si ritrova davanti ad una vastità di gelati: trentotto gusti che fanno venire voglia di assaggiarli tutti. Per chi preferisce le creme vale l’assaggio il Bronzato con caramello al burro salato, il loro pistacchio fatto con soli pistacchi siciliani o il gusto Pesto di nocciola. Per chi invece vuole osare, c’è il Benvenuti al Sud con mandorla tostata con sentore di arancia, crema di pistacchi, wafer croccanti, crumble agli agrumi e mandorle bassinate o il Sapori di Reggio Calabria a base del frutto più famoso della regione, il bergamotto. Servizio veloce. Cialda del cono ben fatta, croccante ed equilibrata nella dolcezza.”

Ben otto le gelaterie con 2 coni Gambero Rosso: Juve bar (CS), Cremeria Vitaro (CS), Amedeo (CZ), Casa Mastroianni (CZ), Morè (Soverato, CZ), Bar Ettore (Locri, RC), Sottozero Pennestri (RC) – anche premio miglior gelato al cioccolato sponsor Valrhona – e Tre Bottoni (RC).

Altre nove, invece, sono quelle a 1 cono: Capani (CS), Marron Glaces (CZ), Bar Jolli (CZ), Bar del Tocco (Gerace, RC), Il Massimo del Gelato (Jacurso, CZ), Il Regno del Gelato (Jacurso, CZ), Costantino (Palmi), Gelateria Enrico Pizzo e Ercole Pizzo (entrambe a RC), e Gelati Tonino (Tropea).

Ogni gelateria ha la sua specialità da assaggiare assolutamente, insomma, dal bar di paese alla gelateria contemporanea, in Calabria il gelato buono lo si trova anche in posti inaspettati non resta che l’imbarazzo della scelta

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.