Guerra Iran-Israele, Tajani: “spirale molto pericolosa, mobiliteremo i Paesi del G7”

StrettoWeb

“Una cosa è sicura e lo dico con chiarezza: nessuno potrà mettere in discussione l’esistenza di Israele, il mondo si dovrà impegnare per la sopravvivenza dello Stato ebraico”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani che venerdì ha parlato con il suo collega iraniano Hossein Amir-Abdollahian. “Gli avevo chiesto di convincere il suo governo a moderazione e senso di responsabilità” dice. Per Tajani, “la ritorsione partita ieri notte potrebbe mettere in moto una spirale pericolosissima: le prossime ore saranno cruciali”.

Il ministro dice di auspicare “che l’Iran si fermi ma è troppo presto per dirlo, bisognerà capire per quanto tempo si protrarranno gli attacchi, quali danni provocheranno, quanto saranno stati condotti in profondità e su quali obiettivi. È chiaro – prosegue – che ora le dinamiche della regione subiscono una impennata, una accelerazione che potrebbe essere pericolosissima”. Poi annuncia: “Come prima cosa mobiliteremo i Paesi del G7 di cui abbiamo la presidenza di turno. Non possiamo rinunciare all’azione politica che deve viaggiare in parallelo con la valutazione della intensità dell’azione militare iraniana e dei danni prodotti. Il primo obiettivo è gettare acqua sul fuoco”.

Tajani: “positivo che l’attacco iraniano si sia concluso”

“Un fatto positivo che l’attacco iraniano sia concluso. E’ stato bloccato da Israele con la collaborazione degli alleati. Si tratta di un atto da condannare assolutamente. Ora il nostro obiettivo come governo italiano che presiede il G7 fare di tutto per evitare l’escalation e i contendenti siano più prudenti”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102,5.

Tajani: “mi auguro che Israele non contrattacchi”

“Mi auguro che il governo israeliano adotti la prudenza e non ci sia un suo contrattacco. Ora dobbiamo lavorare per evitare di infiammare il Medio Oriente” . Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102,5.

Tajani: “impossibile avere sistema difesa israeliano in Ucraina”

“Israele ha un sistema di difesa costosissimo e modernissimo frutto di un lavoro di anni e anni. La loro difesa è una delle più potenti del mondo. Poi c’è stato l’aiuto degli Usa, e degli alleati. Mi sembra impossibile portare questo sistema di difesa in Ucraina”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102,5.

Tajani: “nessun problema per gli italiani in Israele”

“Non si segnala alcun problema per i nostri concittadini in Israele: siamo comunque con le nostre strutture sempre a disposizione delle famiglie”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102,5.

Tajani: “il nostro contingente in Libano è in sicurezza”

“Voglio rassicurare che il nostro contingente schierato lungo la frontiera tra il Libano e in Israele è in sicurezza. l’Iran ci ha rassicurato che sarà rispettata la presenza italiana“. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Rtl 102,5.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.