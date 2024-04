Gruppo ECR, incontro a Roma con l’europarlamentare reggino Denis Nesci

StrettoWeb

Giovedì 11 aprile alle ore 18 presso il Marriott Hotel villa Flora di Roma, in Via Veneto, ci sarà un incontro della comunità calabrese con Nicola Procaccini, Presidente del gruppo ECR dei conservatori e riformisti e ricandidato nel collegio del Lazio. Modererà i lavori, li giornalista Mario Campanella. Interverranno, il sottosegretario agli interni, Wanda Ferro, il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, i senatori Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, l’europarlamentare calabrese Denis Nesci. Parteciperanno, gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo, il capogruppo in consiglio regionale, Giuseppe Neri, e i consiglieri regionali Luciana De Francesco, Antonio Montuoro e Sabrina Mannarino.

“Vogliamo costruire idealmente un ponte tra Roma e la Calabria – ha detto Alfredo Antoniozzi – considerando che nella capitale vivono circa seicentomila persone calabresi o di origine calabrese. Nicola Procaccini è un giovane di grande spessore che guida il gruppo dei conservatori al Parlamento europeo e noi chiederemo agli elettori calabresi del collegio laziale di sostenerlo, presentandoci con la nostra punta di diamante nella circoscrizione Sud che è Denis Nesci”.

“Crediamo che sia fondamentale cambiare l’Europa per dare prospettive al Sud e alla Calabria, terra nella quale settori fondamentali come l’agricoltura e la pesca sono stati penalizzati dalle politiche socialiste” – conclude Antoniozzi.

