Gravi danni alla condotta idrica: Palmi resterà senz’acqua

“Per cause in via di accertamento, in territorio di Seminara si è rotta la condotta principale che porta l’acqua dalla sorgente Vina, in territorio di Melicucca, al Comune di Palmi. Con ogni probabilità si verificherà, dunque, una mancanza di acqua in diverse zone centrali della Città di Palmi. Siamo già a lavoro per risolvere il problema che, tuttavia, risulta, a prima vista, molto grave“. E’ quanto si legge in una nota stampa diffuso stamane dal Consorzio Acquedotto Vina.

