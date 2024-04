Grande festa a Cosenza per l’Italia femminile: in 4 mila al Marulla per il successo azzurro | FOTO

StrettoWeb

Grande festa questa sera a Cosenza per la partita tra Italia e Olanda femminile, gara d’apertura delle qualificazioni agli Europei di calcio femminile 2025, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. In 4 mila circa al “San Vito-Marulla” per sostenere le azzurre: Tribuna Rao e Tribuna B piene, tanto rumore e supporto da parte dei tifosi presenti e un’atmosfera gioiosa.

Per quanto riguarda la partita, successo azzurro con il più classico dei risultato: 2-0 firmato da Giacinti in avvio e da Bonfantini all’ora di gioco. A corredo dell’articolo alcune immagini della partita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.