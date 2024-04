Governo Occhiuto al giro di boa, grande entusiasmo: “la Calabria ha una nuova percezione, stiamo facendo una rivoluzione”

StrettoWeb

Questa mattina si è svolta una conferenza stampa presso l’aeroporto di Lamezia Terme per illustrare il bilancio dei primi 30 mesi di governo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Occhiuto ha anche parlato dei risultati raggiunti nel settore sanitario in Calabria.

“Stiamo illustrando le cose fatte in solo 30 mesi, ma sono tanti i dossier sui quali siamo lavorando, con i miei assessori, per il futuro. Evitiamo di annunciarli perché rispetto al passato pensiamo di presentare le attività quando sono state fatte. In oltre due anni, abbiamo avuto più risorse che negli ultimi 30 anni”, ha affermato il Presidente Occhiuto.

“La cosa di cui sono più orgoglioso è la nuova percezione della Calabria. Fino a due anni e mezzo fa la Calabria era rappresentata come una regione ingovernabile e dove accadeva di tutto. Abbiamo dimostrato in 30 mesi che non è così”, continua ancora il presidente Occhiuto.

“Sono felice per la nuova narrazione della Calabria. La Regione adesso racconta le sue eccellenze, siamo la prima Regione del Sud a firmare l’Accordo di sviluppo e coesione con il governo: Fsc 2,8 miliardi di euro Rilancio del rapporto con l’Unione europea. Sul Por Fsc, quando saranno ufficializzati i dati, si vedrà che la Calabria ha speso i 2 miliardi di euro ereditati dalle scorse amministrazioni regionali e che rischiavano di andare persi”.

“Inoltre abbiamo inaugurato la nuova Centrale operativa regionale del 112, riformato i Consorzi di bonifica, eliminando gli 11 costosissimi enti sparsi nel territorio. Abbiamo salvato Sorical dal fallimento e posta fuori dalla liquidazione e riformato il settore delle Politiche attive del lavoro e della Protezione Civile”.

“Sulla riforma dell’idrico con Arrical finalmente anche la Calabria ha una multiutility regionale che si occupa dei rifiuti e del risorse idriche. Con la riforma dei rifiuti tutti vengono smaltiti in discariche pubbliche”, continua ancora Occhiuto.

“La Calabria è una Regione straordinaria, molto impegnativa. E’ la Regione che ha il coefficiente di difficoltà più alto ed è stimolante fare le cose per bene in una Regione dove è più difficile farle. I calabresi siano orgogliosi della Calabria.” ha concluso Roberto Occhiuto.

