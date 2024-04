“Gli italiani chiedono una giustizia chiara ed efficace”

StrettoWeb

“Anche con riferimento” ai valori “richiamati dalla figura di Vittorio Bachelet, il Csm è chiamato all’impegno di contribuire ad assicurare la massima credibilità alla magistratura, con decisioni sempre assunte con senso delle istituzioni. I nostri concittadini chiedono una giustizia trasparente ed efficiente. Al Csm la Costituzione affida il compito di dare concretezza all’indipendenza della giurisdizione, come valore irrinunciabile della nostra democrazia“.

E’ quanto dichiarato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di intitolazione della sede del Csm a Vittorio Bachelet. “Proprio per questo, il ruolo che si assume quali componenti del Consiglio rappresenta una funzione di garanzia e, in ogni momento, di grande responsabilità per l’equilibrio fra i poteri costituzionali“, continua il Capo dello Stato.

