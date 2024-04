Gli alunni de Galilei – Pascoli mettono in scena la “Traviata”

StrettoWeb

La Traviata di Giuseppe Verdi va in scena al Politeama di Catanzaro in una versione matinée completamente nuova. Sul palco insieme ai protagonisti Alfredo e Violetta interpretati da Federico Vita e Fiorenza Mercatali e a Giorgio Germont (Valerio Pagano), gli alunni di tre istituti comprensivi delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Reggio Calabria è stata rappresentata dagli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli”, assieme agli altri giovanissimi studenti, provenienti dall’istituto Bianco di Sersale, capofila del progetto nazionale e dall’Istituto Comprensivo di Casali del Manco.

Gli alunni hanno dato vita al coro del famoso melodramma lirico verdiano. sul palco e disposti in platea hanno intonato le più celebri arie accompagnando Alfredo e Violetta nel corso della tragica storia, il cui testo è stato transcodificato per adattarlo al target di riferimento.

Il progetto denominato “Scuola InCanto – L’opera lirica a portata di tutti” è stato promosso dall’Ets Europa InCanto e intende educare ad avvicinare i più giovani all’opera lirica e al teatro, in un’ottica di coesione sociale e valorizzazione del territorio.

I ragazzi coinvolti hanno utilizzato in qualunque momento volessero un App gratuita che gli ha consentito di studiare l’opera e di ripetere le canzoni non solo a scuola. A dirigere l’orchestra “Europa InCanto”, che ha accompagnato coro e cantanti dal vivo, il maestro Germano Neri, che ha sostenuto gli alunni nel corso dell’intero anno scolastico insieme all’ideatrice e curatrice del progetto Nunzia Nigro.

Grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, consapevole di aver coinvolto alunni, docenti e famiglie in un progetto unico nel suo genere e che aprirà le porte ad un maggior interesse per l’opera lirica e per il teatro.

