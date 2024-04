Giusi Princi candidata alle Europee, quanti complimenti da Forza Italia: “con lei al centro dell’Europa”

StrettoWeb

Complimenti a tutto spiano da Forza Italia per la candidatura di Giusi Princi alle Europee. “Seppur la notizia fosse già motivo di trepidazione per tutti noi forzisti, adesso che il tutto assume forma definita, con vivo entusiasmo, mi sento di affermare che il territorio dell’area metropolitana di Reggio e la Calabria tutta esprimono una candidatura importantissima per il Parlamento europeo, le quali doti umane, professionali e politiche potranno essere un autentico valore aggiunto per le politiche comunitarie del prossimo quinquennio”. Così in una nota il Consigliere Regionale calabrese Cirillo esprime grande soddisfazione per la candidatura di Giusi Princi alle Europee.

“In questa prima fase di legislatura regionale – continua il Consigliere Cirillo – oltre ad aver apprezzato il lavoro svolto dalla vicepresidente, ho sempre riposto fiducia per la sua elevatissima competenza e per la determinazione messa in atto alla guida dell’assessorato assegnatole dal presidente Occhiuto nel quale vi sono state anche deleghe di particolare complessità, che la vicepresidente della Giunta regionale ha saputo governare con diligenza e lungimiranza, raggiungendo straordinari risultati”.

“A ciò si aggiunge la costante presenza riservataci nel tempo sul territorio dell’area ionica, motivo per il quale non sono mai mancate puntuali risposte alle varie istanze poste alla sua attenzione con il chiaro intento di rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e capace di avviare nuove fasi di sviluppo, anche attraverso la valorizzazione del nostro contesto storico e culturale con iniziative di particolare importanza”.

“Ancora una volta – conclude Cirillo – la scelta di questa candidatura, rappresenta la sintesi di un progetto di particolare valenza politica per il quale Forza Italia, con i suoi dirigenti nazionali, regionali e territoriali hanno saputo cogliere l’essenza del valore umano attraverso una sintesi perfetta. Sostenere la candidatura della vicepresidente Giusi Princi, sarà perciò un grande piacere per il quale, sono certo, insieme a tutti gli iscritti ed i simpatizzanti di Forza Italia, sapremo lavorare insieme per raggiungere il migliore risultato elettorale”.

I giovani calabresi di Forza Italia: “accanto alla nostra Vicepresidente Princi per portare la Calabria al centro dell’ Europa”

“Accogliamo con entusiasmo e un pizzico di orgoglio la candidatura della Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi alle prossime elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno”. In una nota i giovani di Forza Italia Calabria commentano la candidatura della Vicepresidente Princi, annunciata congiuntamente dall’On. Francesco Cannizzaro e dal Presidente Occhiuto, candidata con Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Sud, che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

“Siamo certi che le qualità umane, manageriali e professionali della Vicepresidente, già note a noi calabresi, potranno fare la differenza in Europa” dichiarano i giovani del coordinamento giovanile. “Una grande professionista, che con abnegazione e grande senso del dovere riveste già un ruolo istituzionale di rilievo, ma che, siamo certi, al Parlamento Europeo potrà esprimere maggiormente le doti per cui noi calabresi abbiamo imparato ad apprezzarla: l’ impegno nel fare, ma sempre al servizio del prossimo” commentano i giovani forzisti.

“Noi giovani di Forza Italia saremo al suo fianco, non solo in questa campagna elettorale, ma per tutte le sfide che verranno: lo faremo per la Calabria, che mai come oggi è al centro del dibattito politico, orientato a una visione e ad un progetto di sviluppo; lo faremo per la nostra terra, che mai come oggi, con la candidatura della Vicepresidente Giusi Princi, potrà essere al centro dell’ Europa, nelle sedi delle più rilevanti decisioni politico-economiche, in quelle di oggi e di domani” concludono i giovani calabresi di Forza Italia.

Daffinà: “con Princi l’Europa più vicina al nostro territorio”

“La scelta di puntare su Giusi Princi alle prossime elezioni europee, ribadisce una precisa linea che Forza Italia, ad ogni livello, intende intraprendere. La nostra vicepresidente della giunta regionale, indubbiamente, rappresenta un profilo che esprime al meglio quello che la Calabria dovrebbe rappresentare all’interno del Parlamento continentale: serietà, competenza e impegno. Tre aspetti peculiari che, indubbiamente, convinceranno tutti i calabresi non rassegnati a sostenerla convintamente nella competizione elettorale dell’otto e del nove giugno prossimi”.

Lo sostiene Tonino Daffinà, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia in provincia di Vibo e sub-commissario alla Depurazione. “Giusi Princi – sottolinea Daffinà – è stata, prima di tutto, un dirigente scolastico di assoluto livello, fautrice di innovazioni che hanno consentito di far cambiare corso al suo istituto scolastico. Le sue idee, i suoi input, indubbiamente, hanno fornito un contributo tangibile al pianeta istruzione, pur in una terra disagiata, rivelandosi apprezzati e soprattutto vincenti ben oltre i confini calabresi”.

Di conseguenza, “siamo certi che la decisione del governatore Roberto Occhiuto e del nostro coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, di puntare su una donna valida come lei, rappresenti il segnale all’Italia ed all’Europa che la Calabria gode di risorse invidiabili, pronte a battersi ad ogni livello per la propria terra. Indubbiamente, la nostra candidata saprà interpretare al meglio – prosegue il vicecoordinatore vibonese di FI – la necessità di avvicinare il Parlamento europeo a territorio che un tempo venivano considerati marginali ma che, grazie all’accelerazione impressa da questa giunta regionale, hanno imparato a cogliere significative sfide di sviluppo, in un’area che rappresenta il crocevia tra culture differenti e nella quale, inevitabilmente, si dovranno gestire i principali processi di sviluppo europei nei prossimi anni. Processi che dovranno consentire di arrivare, una volta per tutte, a quella valorizzazione del nostro territorio che, con una calabrese di livello come Giusi Princi a Strasburgo – conclude Daffinà – sarebbe decisamente più agevole”.

