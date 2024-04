Il ballerino reggino Giofré a Verissimo: il bullismo e quei fatti che non ha mai raccontato

StrettoWeb

Giuseppe Giofrè oggi è un ballerino affermatissimo, stimato e apprezzato in tutto il mondo. Originario di Reggio, più precisamente di Gioia Tauro, il 31enne ha vinto l’11ª edizione (nel 2012) di “Amici” di Maria De Filippi, il noto reality show di Canale 5. Dopo il successo negli Stati Uniti, Giofré è tornato in Italia e quest’anno è uno dei Giudici dell’edizione di quest’anno di “Amici”. Ieri è stato ospite di “Verissimo”, aprendosi a Silvia Toffanin sul suo amore per la danza e sulla sua adolescenza difficile, in patria, per il bullismo e la convivenza successiva al suo coming out.

Giofré ha deciso di raccontarsi attraverso la sua autobiografia “Stidda – Il coraggio di un sogno”. “Nella mia famiglia in tanti ci chiamiamo Giuseppe Giofrè. E il nome del mio libro – spiega il ballerino – ha il nome di mio nonno. Lui faceva il marinaio e quindi girava il mondo. Ho cercato di creare una sorta di metafora all’interno del libro. ‘Peppe Stidda’, così chiamano mio nonno nel paese. E’ meraviglioso, sempre sorridente, così come lo vedi”.

Il ballerino reggino racconta il suo amore per la danza. “Questo è un sogno che ho sempre avuto da piccolo. Lavorare con la mia passione è la cosa più grande. Sono molto fortunato”. Ma a Gioia Tauro, all’inizio, non è stato facile, per gli episodi di bullismo: “Non è facile ballare in un piccolo paese della Calabria, a Gioia Tauro. Ma io avevo voglia solo di ballare e così ho fatto nonostante le ginocchia sbucciate per diverse cose. Alle medie mi gridavano ‘femminuccia’. Mi inseguivano urlando ed io iniziavo a correre. Ricordo benissimo tutto purtroppo, loro mi aspettavano. Non l’ho mai detto a mia mamma e mio padre. Loro l’hanno scoperto un anno fa”.

Tra gli argomenti, anche il coming out e il primo amore: “ho passato momenti brutti dopo il mio primo amore con Adam. Sono stato molto male ma poi ho ripreso in mano la mia vita. Oggi non stiamo insieme ma è stato lui il mio primo amore. Dopo lui ho avuto qualche cotta estiva che dura qualche settimana. Lui è stato il mio unico grande amore fino ad oggi. Forse potrei ritornare anche con lui, non si sa mai nella vita”.

