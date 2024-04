Giuseppe Conte a Corigliano-Rossano: tra sanità e “stretta di mano” a Stasi | VIDEO

StrettoWeb

Le comunali di Corigliano-Rossano entrano nel vivo: una vera e propria lotta, tra Amministrazione uscente e vecchie conoscenze della politica calabrese. I 5 anni di Flavio Stasi, nel bene o nel male, sono piaciuti: ma la nostalgia di una forza politica più centrale pervade la cittadinanza. C’è da dire, inoltre, che un ruolo-chiave lo gioca la fusione del 2018: e Flavio Stasi, rossanese del centro storico, per alcuni resta sempre “un passo indietro” perché, a detta dei coriglianesi, pone più attenzione alla sua area natìa.

La “coriglianese” Straface

E, forse per questo, il nome di Pasqualina Straface diventa più appetibile: coriglianese di nome e di fatto, potrebbe infatti trainare la comunità di quest’area e quella del borgo marinaro di Schiavonea. Tutto, però, è ancora in bilico e forze maggiori scendono in campo. Se, da un lato, la Straface forte del suo ruolo di consigliere regionale è partita “a gamba tesa” con l’introduzione (o intromissione?) a sorpresa del governatore Roberto Occhiuto (già in visita, “casualmente”, a Co-Ro), dall’altra Stasi non resta di certo a guardare.

Conte “tende la mano” a Stasi

E, pur non comunicandolo direttamente, ha “portato” in città il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Grande affluenza, quindi, ieri al Metropol di Corigliano, con l’arrivo di Conte che, di mattina, ha preso parte al convegno territoriale riservato al Movimento, incontrando consiglieri e parlamentari pentastellati del territorio. Di pomeriggio, invece, bagno di folla di simpatizzanti e curiosi: l’ex Primo Ministro ha incontrato la cittadinanza elargendo sorrisi e strette di mano. Tra i presenti, il Sindaco di Cosenza Franz Caruso e, ovviamente, il sindaco di Corigliano-Rossano.

Conte e le elezioni a Co-Ro: “presenteremo una nostra lista”

Il leader M5S non ha di certo dimenticato di mettere “una buona parola” per il Sindaco Flavio Stasi. “Noi appoggiamo questa candidatura perché del dialogo c’è stato, anche alla luce dell’esperienza amministrativa già accumulata negli anni precedenti. Offre, infatti, delle garanzie sufficienti di poter far del bene per questa comunità locale. Quindi ci siamo anche noi, appoggiamo Stasi, presenteremo anche una nostra lista e daremo il nostro contributo”.

Continua Conte: “qui ci sono delle famiglie in difficoltà, persone che rientrano in una fascia di povertà purtroppo diffusa e noi dobbiamo creare le condizioni per il rilancio dell’economia, miglioramento delle infrastrutture e c’è il tema grande grande della sanità”.

Sanità in Calabria, Conte: “vogliono distruggere quel poco che c’è”

L’ex premier ha sottolineato che la Calabria “è la regione con più alto tasso che rinuncia alle cure e un altissimo tasso di calabresi che deve emigrare fuori per curarsi. Il taglio di 54 milioni di euro porterà allo smantellamento dei presidi sanitari, andiamo a smantellare quel poco che c’è per offrire e tutelare il diritto alla salute che spetta a ciascun calabrese. Noi contrasteremo in tutte le sedi il definanziamento della sanità, un diritto che va garantito come riporta anche la Costituzione”.

Giuseppe Conte in visita a Corigliano-Rossano

