Giornate del tesseramento, Mazzaferro: ”a Gioiosa Forza Italia fa il pieno già dal primo weekend”

“Posso dire di essere pienamente soddisfatto e gratificato dell’andamento del tesseramento del partito che si è svolto, come unico punto per la locride nel primo weekend, a Gioiosa Jonica. Il risultato è stato di oltre settanta tesserati e il tesseramento proseguirà in particolare il 13 e 14 aprile. Puntiamo ad arrivare oltre la soglia dei 200 aderenti a Forza Italia”. Queste le parole di Vincenzo Mazzaferro, membro del coordinamento provinciale di Forza Italia e coordinatore di Gioiosa Jonica.

“Come emerge anche dai sondaggi nazionali – prosegue il consigliere comunale – quello oggi guidato da Tajani è un partito che sta tornando ad essere il secondo del centro destra in Italia, con una crescita costante e continua nei sondaggi. Abbiamo riscontrato in queste due giornate un forte interesse da parte di quel pubblico moderato che si riconosce negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, tante persone cariche di entusiasmo ed interesse per un coinvolgimento all’interno dell’area azzurra”.

Una iniziativa non solo per l’adesione al partito, ma anche per parlare con i simpatizzanti dell’impegno del partito nella politica nazionale: dal welfare alla sanita’, ma anche giustizia, lavoro, economia liberale, agricoltura, caccia e pesca. Tantissimi i giovani che si sono avvicinati al gazebo per il tesseramento e per congratularsi per l’attività politica locale e nazionale. Presente anche il consigliere regionale Giacomo Crinò.

“E’ stato davvero bello – continua Mazzaferro – vedere avvicinarsi cosi tante persone anche da paesi limitrofi a chiedere informazioni. Alle prossime elezioni europee Forza Italia giocherà sicuramente un ruolo da protagonista nell’ambito del Partito Popolare Europeo”. Nella giornata di sabato la gradita visita del Vice Presidente Giusy Princi che, presente a Gioiosa Ionica per una premiazione, ha voluto personalmente trascorrere del tempo insieme ai cittadini presenti complimentandosi per il lavoro svolto sul territorio.

“Un successo sopra le aspettative – conclude Vincenzo Mazzaferro – sicuramente frutto dell’impegno politico a 360° e che pone Gioiosa Ionica come punto di riferimento per il partito in tutta la Locride. Iniziativa voluta fortemente anche dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, sempre attento al territorio e che lavora alacremente per avere una Forza Italia sempre più forte e protagonista in Calabria”.

