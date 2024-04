Per la Giornata della Terra Tropea si prepara a ripulire la spiaggia

StrettoWeb

“Tra le meno frequentate perché difficilmente raggiungibile, ma tra le più suggestive, esperienziali e selvagge, sarà l’Occhiale, accesso privilegiato alla bellissima Grotta Azzurra, la spiaggia che ospiterà domenica 21 aprile l’Earth day, Giornata mondiale della Terra 2024 alla quale anche quest’anno Tropea ha aderito per confermare la sua battaglia convinta e senza tregua contro la minaccia della plastica”. È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì invitando tutti, residenti e cittadini temporanei, a partecipare all’iniziativa di recupero dei rifiuti in plastica spiaggiati in uno dei tratti più belli della destinazione turistica.

Volontari di Plastic Free e sentinelle dell’ambiente si daranno appuntamento alle ore 9,30 al parcheggio di Campo Inferiore, scala di accesso alla spiaggia. La partecipazione è aperta a tutti cittadini di buona volontà, basterà iscriversi all’evento attraverso la piattaforma dedicata sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7297/21-apr-tropea.

L’appuntamento di quest’anno si pone l’obiettivo di chiamare tutti – governi, imprese, cittadini – ad investire nel Pianeta e nelle generazioni future, ponendo fine alla plastica per il bene della salute umana e planetaria e richiedendo una riduzione del 60% nella produzione di tutte le plastiche entro il 2040.

Domenica 28 la veleggiata per l’ambiente

Ogni goccia conta: un mare di piccole azioni per dare forza al pianeta. È, questo, il tema filo conduttore dell’evento che promosso insieme al Rotary sarà ospitato alle ore 10 al Porto di Tropea.

