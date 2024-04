Giornata nazionale per la donazione di organi, domenica iniziativa a Piazza Duomo a Messina

StrettoWeb

Domenica 14 aprile, dalle ore 9 alle 13, in piazza Duomo, si svolgerà l’evento “Solidarietà senza Confini”, promosso dai Lions Club della Zona 7 di Messina, condiviso e patrocinato dal Comune di Messina, e supportato dagli Assessorati alle Politiche sociali e della salute, alla Protezione civile e al Patrimonio, e dal Servizio S-12 di Protezione civile regionale. L’iniziativa coincide con la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti 2024 stabilita, per quest’anno, nel giorno di domenica 14 aprile, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale Trapianti, e a cui aderisce l’Amministrazione comunale. “Solidarietà senza Confini” si terrà anche in occasione della “Giornata Internazionale del Lions Day” che si celebra ogni anno in tutto il mondo, il 14 aprile, con l’obiettivo di diffondere informazioni sulle attività di servizio svolte dai Club. Prevista una campagna di prevenzione e sensibilizzazione attraverso screening sanitari gratuiti, aperti alla cittadinanza, avvalendosi del supporto e della professionalità di medici volontari Lions e del Centro Gestionale Screaning dell’ ASP Messina. Saranno effettuati screening in campo oculistico, diabetologico, audiometrico e dell’ipertensione; infopoint oncologico, donazione organi e tessuti; sensibilizzazione e promozione-donazione del sangue e del midollo osseo; e punto di ascolto, oncologico, psicologico, cardiologico, udito, riabilitazione fisiatrica; corretta alimentazione, nonché attività sportiva.

L’evento è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche sociali e della salute Alessandra Calafiore. Il sindaco Basile ha evidenziato che “l’Amministrazione comunale è sempre pronta a condividere, aderire e supportare giornate come questa volte a sensibilizzare la cittadinanza su tematiche importanti in linea con la nostra programmazione finalizzata al sostegno e alla promozione della salute della collettività. Si tratta di un appuntamento strutturato, che punta a campagne di prevenzione e sensibilizzazione quale stile di vita dell’essere umano. Il mio auspicio da cittadino e da sindaco è che simili iniziative possano diffondersi sempre di più nel fondamentale comparto sanitario”.

L’assessora Calafiore ha aggiunto che “l’evento in programma domenica, in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, assume una duplice finalità in quanto alle postazioni per gli screening sanitari e le consulenze varie si aggiunge la possibilità delle donazioni di sangue e di raccolta delle dichiarazioni di volontà sulle donazioni di organi e tessuti. Un tema caro e seguito dall’Amministrazione Basile da sempre in prima linea in un percorso di iniziative realizzate con enti e associazioni che hanno costituito una rete efficiente di azioni condivise. I primi risultati di tale attività sono evidenti perchè la nostra città ha scalato posizioni di classifica nella consapevolezza che si può e si deve migliorare ancora sul tema della prevenzione e della sensibilizzazione. Insieme al Sindaco, invitiamo la cittadinanza a partecipare all’evento in piazza Duomo”.

All’incontro con i giornalisti, oggi a palazzo Zanca, hanno partecipato per i Lions, il Past Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Freni Terranova; la presidente della III Circoscrizione Anna Capillo; la presidente della Zona 7 Maria Francesca Scilio; il delegato distrettuale Lions Day e LCIF Day Maurizio La Spina; i presidenti dei Club della Zona 7 di Messina rispettivamente Messina Host, Giuseppe Pernice; Messina Ionio, Giuseppe Ruggeri; Messina Peloro, Giulia La Spina; Messina Tyrrhenum, Carlotta Crescenti e Messina Colapesce, Rosalia Paola Iorio. Presenti, inoltre, in rappresentanza dell’ASP ME la responsabile del centro screening Rosaria Cuffari e rappresentanti delle associazioni Aido, Avis e Admo.

