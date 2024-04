Giornata Mondiale della Terra 2024: ripulita la spiaggia di Cannitello

StrettoWeb

Si è svolta oggi la pulizia della spiaggia a Cannitello organizzata da “Amici della terra” e patrocinata dalla Città di Villa San Giovanni , in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2024. Un’iniziata all’insegna della partecipazione ma anche dell’informazione: il prezioso contributo del Prof. Ascioti, che ha messo in guardia tutti sui danni che la plastica arreca al nostro pianeta, ha restituito un momento importante di sensibilizzazione su quelli che devono essere i comportamenti responsabili e consapevoli per la riduzione della plalstica e dei rifiuti in generale.

“Noi tutti, in questo periodo storico particolare – afferma l’assessore all’ambiente Ruggero Marra – siamo chiamati ad un’attenzione particolare sul tema ambientale. Le buone pratiche devono anche mirare a contrastare un consumismo sfrenato che fa “dell’usa e getta” una filosofia nociva per il pianeta.

Come amministrazione comunale siamo da sempre attenti e sensibili a queste tematiche. Stiamo lavorando per dare gli strumenti ai cittadini per essere artefici del proprio destino e coscienti di quanto ognuno di noi può incidere per provare ad alleviare le sofferenze di un pianeta che da troppo tempo lancia grida di dolore. Saranno organizzate nelle prossime settimane nuove iniziative a tal proposito“.

