Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo: Palazzo dei Bruzi si colora di blu

StrettoWeb

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ha aderito alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, che ricorre il 2 aprile, dando seguito alla sollecitazione dell’ANCI nazionale e del suo Presidente, Antonio Decaro, che hanno accolto l’appello della Fondazione italiana per l’autismo.

L’Amministrazione comunale ha risposto favorevolmente all’invito rivolto dall’ANCI a tutti i comuni italiani e martedì 2 aprile illuminerà di blu, il colore scelto dall’ONU, che ha istituito nel 2007 la giornata, per suscitare il desiderio di “conoscenza e sicurezza” e per identificare l’iniziativa, la balconata della facciata di Palazzo dei Bruzi. L’obiettivo è quello di manifestare solidarietà, promuovere la conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in tutto il Paese.

La Giornata si caratterizza per rappresentare un momento di riflessione importante al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, per aumentare la consapevolezza sull’autismo e per garantire una crescita della comunità, rivelandosi un supporto significativo per le famiglie di persone con autismo, affinché siano scongiurate le situazioni di solitudine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.