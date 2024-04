“Giornata del Mare” a Messina, le manifestazioni della Marina Militare

StrettoWeb

Si è celebrata stamani la “Giornata del Mare” presso la Base Navale di Messina, alla presenza del capitano di vascello Bruno Viafora, del vicesindaco Salvatore Mondello, degli assessori alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e alle Politiche culturali Vincenzo Caruso.

La manifestazione ha visto coinvolta anche un’importante partecipazione di scolaresche, tra cui gli allievi del Nautico Caio Duilio, che per i temi trattati hanno potuto vivere un’esperienza particolarmente formativa, per la forte sensibilizzazione alla cultura e alla conservazione del patrimonio che il mare rappresenta. Il ricco programma di eventi prevedeva la visita al Forte San Salvatore, all’interno del quale è stata allestita una mostra pittorica dal titolo “Le Donne e il mare”; contestualmente è stato organizzato un giro a bordo del pattugliatore d’Altura Cassiopea.

Il momento più significativo si è svolto nel piazzale Comando, dove l’Assemblea generale ha preso parte all’Alza Bandiera. Come ulteriore evento, un’ interessante conferenza dal titolo “Messina e il suo mare tra mito e scienza” a cura del dott. M. Cavallaro e “Le prime campagne Talassografiche per l’esplorazione del Mare e la scoperta della fauna abissale in Mediterraneo”, a cura del generale Ignazio Rao.

“Un momento di condivisione molto intenso – ha dichiarato a conclusione dell’evento il vicesindaco e assessore con delega alle Forze Armate Mondello – in un clima cordiale e suggestivo, che ha dato degno risalto alla sinergia interistituzionale da tempo instaurata con l’Amministrazione comunale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.