Ginnastica Gebbione, pioggia di medaglie ai Campionati Regionali: le vincitrici

La Palestra CONI di Catanzaro ha ospitato Domenica 24 Marzo i Campionati Regionali Individuali Silver di Ginnastica Ritmica e i Campionati Regionali d’Insieme a squadre GR. Alla manifestazione , alla presenza di un numerosissimo ed entusiasta pubblico, hanno partecipato oltre 120 ginnaste in rappresentanza delle principali Società della regione. Come di consueto la Società Ginnastica Gebbione è risultata assoluta protagonista conquistando ben 13 medaglie d’oro, 10 d’argento e 2 di bronzo.

I nomi

Di seguito i nomi delle ginnaste della Società con i titoli conquistati:

Romeo Greta 1° posto nel Campionato GR silver LA Allieve 1;

Scopelliti Francesca 1° posto nel Campionato GR silver LA Allieve 2;

Laurendi Ilaria 1° posto LA Allieve 3;

Morena Giovanna M. 1° posto LA Allieve 4;

Vinci Karole M. 1° posto LA Junior 2;

Seminara Sofia 1° posto nel Campionato GR silver LB 1 Allieve1;

Tsulukidze Elene 1° posto LB 1 Allieve 3;

Nocera Manila 1° posto LB 1 Senior 2;

Bruzzese Ilenia 1° posto LB 1 Senior 3;

Macheda Giorgia 1° posto LB 2 Junior 1;

Borzumati Marta 1° posto nel Campionato GR silver LC 1 Junior 1;

Sergi Marianna 1° posto GR silver LC 1 Junior 2;

Toscano Chiara 1° posto nel Campionato GR silver LD Senior 2.

Eccellenti e di tutto rispetto anche le medaglie d’argento ottenute da:

Marcianò Alessandra (LD junior 1),

Costantino Greta (LC 2 junior 1),

Sergi Sara (LC 2 junior 2),

Tsulukidze Annalisa (LC 1 allieve 1),

Ferrara Silvia (LB 1 senior 2),

Praticò Asia (LB1 junior 1),

Pellegrino Antonella (LB 1 allieve 1),

Laganà Cloe e Morabito Ludovica (LA 1 allieve 1),

Briante Aurora (LA 1 allieve 2),

D’Agostino Noemi (LA 1 allieve 3).

Buonissimi e incoraggianti in prospettiva futura anche i piazzamenti ottenuti dalle altre ginnaste della Gebbione che hanno partecipato ai Campionati di Catanzaro nella categoria LA: Pellegrino Marica, Ciacci Aurora, Ciacci Beatrice, Neri Caterina, Scaramozzino Miriam, Criaco Nicole, Catalano Karole M., Zumbo Ilaria, Caridi Emma, Iannò Giulia. Tutte le ginnaste della Società hanno messo in mostra l’ottima impostazione tecnica posseduta, unita ad una preparazione fisica di tutto rispetto, frutto del duro lavoro quotidiano svolto in palestra.

I risultati dei Campionati Regionali d’Insieme GR Silver a squadre

Nella stessa giornata di gare, si sono disputati anche i Campionati Regionali d’Insieme GR Silver a squadre. Nel Campionato d’Insieme LB 1 Open, la squadra della Società Gebbione, composta dalle ginnaste Bruzzese Ilenia, Ferrara Silvia e Nocera Manila, ha conquistato il 1° posto di Campioni Regionali con punti 9,900 e superando la Società Kodokan di Cosenza seconda con punti 9,450. Nel Campionato d’Insieme LC 1 Open, la squadra della Gebbione composta dalle ginnaste Borzumati Marta, Costantino Greta, Marcianò Alessandra, Sergi Marianna e Sergi Sara, ha conquistato il 1° posto di Campioni Regionali ottenendo dalla Giuria Federale il punteggio di 10,950 , al secondo posto la Società Kodokan Cs con punti 9,350.

Tutte e due le squadre della Società Gebbione hanno effettuato un esercizio collettivo con l’utilizzo dell’attrezzo cerchio, evidenziando tecnica e sincronia dei movimenti, coinvolgendo l’entusiasta pubblico presente per l’interpretazione della musica e la perfetta esecuzione dei lanci. Alla fine un lungo applauso del pubblico ha gratificato le ginnaste per la loro bellissima esibizione. Queste affermazioni, sia individuali che di squadra, sono motivo di grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico della Società Gebbione diretto dalla infaticabile professoressa Rosa Cristiano e composto dalle istruttrici Caterina Frosinone, Maria Condello, Noemi Cristiano.

I prossimi obiettivi della Società, dopo i Campionati Regionali di Serie “D”che si svolgeranno a maggio, sono rivolti alle Finali Nazionali Individuali e di Squadra Silver di Ginnastica Ritmica in programma dal 25 giugno al 3 luglio prossimi a Rimini e dove la Società Gebbione sarà presente con un folto gruppo di ginnaste con la speranza di confermare i prestigiosi risultati ottenuti nelle precedenti edizioni.

