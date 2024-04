“Gesti silenti”, sui passi di Mons. Vitetti: l’evento finale a Cirò Marina

StrettoWeb

È in programma per il 24 aprile 2024 alle 10 l’evento finale del progetto “Gesti silenti” ispirato alla vita di Mons. Alessandro Vitetti, Servo di Dio, sacerdote amatissimo che ancora tutti ricordano per la sua sapienza, umiltà e per le sue opere caritative. L’evento si terrà a Cirò Marina nell’auditorium dell’istituto comprensivo “G.T. Casopero” che è coinvolto attivamente nel progetto finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di cui è responsabile la project manager Graziella Catozza.

A realizzare l’iter progettuale l’Associazione “Monsignore Alessandro Vitetti” Odv Ets di Cirò Marina, presieduta da Fausto Mingrone. All’iniziativa del 24 aprile prossimo parteciperanno: la dirigente scolastica dell’istituto “G.T. Casopero”, dott.ssa Graziella Spinali; il sindaco di Cariati, dott. Sergio Ferrari; il sindaco di Cirò Marina, dott. Cataldo Minò; il responsabile diocesano Ufficio Causa Beatificazione e Canonizzazione Mons. Vitetti, don Giuseppe Scigliano.

Don Gaetano Federico, parroco della Concattedrale di San Michele Arcangelo a Cariati; Suor Silvia Grasso, autrice della pubblicazione “Mons. A. Vitetti – Una vita di Dio e per Dio”; Fausto Mingrone, presidente Ass. Amici di Don Alessandro Vitetti. Modererà il dibattito la dott.ssa Graziella Catozza, project manager.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il docufilm “Gesti silenti” realizzato nei luoghi in cui Mons. Vitetti ha vissuto e ha espletato la sua attività pastorale. Sempre durante l’iniziativa sarà lanciata la raccolta fondi per la realizzazione di una statua in bronzo raffigurante Mons. Vitetti, da posizionare nei pressi del dormitorio del Seminario Vescovile di Cariati. A seguire le fasi di costruzione del monumento sarà sempre il sodalizio presieduto da Fausto Mingrone.

