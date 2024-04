Gerace, visita a uno dei borghi più belli d’Italia

StrettoWeb

Sulle colline della Locride, in Calabria, sorge il borgo medievale di Gerace, un luogo incantevole che cattura l’anima di chi viaggia alla ricerca di bellezza e cultura.

Un viaggio indietro nel tempo

Varcare le mura di Gerace è come fare un salto indietro nel tempo: grazie a una sapiente conservazione, infatti, il borgo conserva intatta la sua originaria struttura medievale con le sue viuzze acciottolate, i palazzi signorili e le chiese antiche. Il Castello normanno-svevo domina il centro storico e offre una vista mozzafiato sulla vallata sottostante.

Basterà dunque passeggiare nelle sue vie per rendersi facilmente conto che Gerace è un vero e proprio museo a cielo aperto: è infatti possibile ammirare chiese di rara bellezza come la Cattedrale di Santa Maria Assunta, con il suo portale romanico e il suo campanile aragonese, così come la Chiesa di San Francesco, con il suo chiostro affrescato, e la Chiesa di San Giovannello, un vero gioiello dell’arte bizantina.

Un’esperienza genuina per tutta la famiglia

Visitare Gerace non è però solo un viaggio nel tempo e nella cultura, ma anche un’esperienza sensoriale. I profumi della cucina locale, i sapori dei prodotti tipici e la cordialità degli abitanti rendono questo borgo un luogo ideale per vivere un’esperienza autentica e indimenticabile.

Gerace è d’altronde un borgo vivo e creativo: tra le sue mura sarà possibile respirare una vibrante aria di fermento culturale, e non è certamente un caso che tanti artisti e artigiani abbiano scelto questo borgo come loro dimora, dando vita a botteghe e gallerie d’arte. Il borgo ospita anche diverse rassegne e festival durante tutto l’anno, tra cui il Borgo Incantato, un festival internazionale di artisti di strada che trasforma Gerace in un palcoscenico a cielo aperto.

Il Borgo Incantato di Gerace

Considerato che ne abbiamo appena fatto cenno, è certamente utile soffermarsi per qualche istante sul Borgo Incantato, una rassegna internazionale di arte di strada che ogni estate, nel mese di luglio, rallegra questa destinazione nella provincia di Reggio Calabria.

Nata nel 1999 e ora in grado di compiere un quarto di secolo di vita, la rassegna si snoda nelle piazze e nelle vie del centro storico della città, promuovendo l’arte di strada come mezzo di promozione del patrimonio culturale del borgo. Il festival è altresì un modo privilegiato per promuovere la creatività e la bellezza del patrimonio artistico, puntando alla diffusione delle tradizioni anche mediante la cucina.

Nei tre giorni dell’evento è infatti possibile degustare i prodotti tipici del territorio grazie alla presenza di una rete di punti ristoro che per l’occasione sono allestiti dagli stessi cittadini di Gerace.

Come arrivare a Gerace

Arrivare a Gerace è molto semplice. Chi vuole recarsi in questo meraviglioso borgo in aereo può scegliere come destinazione l’Aeroporto di Reggio Calabria, che dista dalla località circa 110 km. In alternativa si può sbarcare presso l’Aeroporto di Lamezia Terme, che dista circa 120 km.

Il borgo è inoltre collegato con il treno: da tutte le principali città la stazione più vicina è Locri, che dista circa 10 km. L’ultimo tratto dovrà pertanto essere coperto con mezzi privati o autobus.

Chi infine arriva in auto da Nord può prendere l’Autostrada A3 SA-RC direzione Reggio Calabria – Uscita Rosarno, la Strada Grande Comunicazione Jonio-Tirreno – Uscita Marina di Gioiosa Jonica e la S.S. 106 direzione Locri – Ex S.S. 111 per Gerace. Chi invece proviene da Sud può prendere l’Autostrada A3 SA-RC direzione Salerno – Uscita Rosarno, la Strada Grande Comunicazione Jonio-Tirreno – Uscita Marina di Gioiosa Jonica e la S.S. 106 direzione Locri – Ex S.S. 111 per Gerace.

Consigli per visitare Gerace

Speriamo, con queste brevi indicazioni, di aver suscitato il giusto interesse per una visita nel borgo medievale, un viaggio che non tradirà certamente le proprie aspettative.

Visitare Gerace significa infatti poter compiere un’immersione totale nella cultura e nell’arte, interagendo con un borgo autentico e lontano dai circuiti turistici di massa, un luogo dove vivere un’esperienza sensoriale unica e in cui poter respirare la storia e le tradizioni della Calabria.

Considerata la bellezza diffusa di questa destinazione, il nostro suggerimento è quello di perdersi tra le viuzze del borgo e lasciarsi guidare dall’istinto. Ogni angolo potrà regalare chiese e monumenti storici, per arrivare poi alla tradizionale passeggiata al Belvedere delle Bombarde, da cui ammirare una indimenticabile vista panoramica.

Non dimenticare poi di assaggiare i prodotti tipici della cucina locale e di partecipare a uno dei tanti eventi che si svolgono durante l’anno: a luglio è immancabile l’appuntamento con il Borgo Incantato.

In ogni caso, siamo certi che Gerace sarà una località che non ti lascerà indifferente, un luogo magico dove l’arte e la cultura si fondono con la bellezza del paesaggio e la tradizione. Un’esperienza imperdibile per chi è in cerca di un viaggio autentico e indimenticabile!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.