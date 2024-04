Garibaldi al Granillo, che accoglienza! La sua emozione a StrettoWeb: “ecco cosa sogno per il futuro”

StrettoWeb

Ospite speciale questo pomeriggio al Granillo: a guardare il match tra Fenice Amaranto e Canicattì, infatti, c’è Giuseppe Garibaldi, il concorrente reggino (di Santa Cristina d’Aspromonte) arrivato a un passo dalla finale del Grande Fratello. Il giovane calabrese ha elogiato spesso Reggio e la Calabria in diretta tv, raccogliendo l’amore e l’affetto dei suoi conterranei ma non solo. Durante il suo percorso dentro la casa, tra l’altro, ha ricevuto in regalo una maglia amaranto, con un messaggio da parte di Barillà e compagni.

Oggi, a qualche settimana dalla sua eliminazione e dalla fine dell’edizione del programma, Garibaldi ha conosciuto e incontrato la squadra di persona, presenziando alla sfida. Prima del fischio d’inizio, la dirigenza amaranto – nelle persone di Ballarino, Minniti e Praticò – gli ha consegnato una maglia amaranto. Lui ha ricambiato, consegnando una maglia del Grande Fratello, con tutte le firme dei concorrenti, e un bigliettino che avrebbe dovuto consegnare a Natale.

Fuori dal Granillo, la redazione di StrettoWeb lo ha intercettato e intervistato. E lui si è detto molto emozionato: “è un’emozione unica. Son passato dalla Tribuna a guardare la Reggina negli anni 2000 a calpestare oggi il prato del Granillo. E’ una cosa che mai avrei pensato mi capitasse, ringrazio tutti di cuore. Non mi aspettavo questo calore dei reggini, sono emozionato, però mi fa piacere perché con la mia semplicità ho trasmesso tanto amore. Progetti futuri? Il posto fisso non lo abbandoniamo mai, ma il sogno è studiare sempre per continuare in tv.”. In alto la fotogallery, in basso la video-intervista.

