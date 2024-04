Garibaldi, dal Grande Fratello al Granillo: è ospite speciale di Fenice-Canicattí

StrettoWeb

Giuseppe Garibaldi ospite speciale di Fenice Amaranto-Canicattí, che si gioca domani, domenica 14 aprile, alle ore 15 al Granillo. Il concorrente reggino del Grande Fratello, più precisamente di Santa Cristina d’Aspromonte, è arrivato a un passo dalla finale, diventando comunque uno dei personaggi più amati e apprezzati della casa in questa edizione, soprattutto per la sua semplicità e spontaneità, unite all’amore per la sua terra.

Terra, la Calabria e Reggio, che ha più volte esaltato in diretta TV pubblicamente, venendo ricambiato da ondate di complimenti e affetto, anche dal Sindaco Falcomatá, che lo ha invitato in uno scambio social di qualche settimana fa. Prima ancora, Garibaldi aveva ricevuto una maglia da parte della Fenice Amaranto, consegnata direttamente a lui dentro la casa, con tanto di messaggio di incoraggiamento di Barillá e la squadra. Ora Garibaldi incontrerà di persona i calciatori, nel match di domani contro il Canicattì. Sarà special guest.

