“GarantiAmo la fragilità in ogni sua forma”: il convegno a Casali del Manco

“GarantiAmo la fragilità in ogni sua forma”. Venerdì 19 aprile, alle ore 17.30, presso la sala consiliare di località Trenta, si terrà un convengo sui diritti delle persone con disabilità e sull’importanza della figura del Garante. L’incontro, patrocinato dal Comune di Casali del Manco e dalla Regione Calabria. Rappresenta una significativa occasione di dialogo e confronto sul tema delle necessità e delle esigenze delle persone affette da disabilità e delle loro famiglie.

Ma anche un momento per far comprendere la valenza del ruolo del Garante dei diritti delle persone con disabilità che, può sgravare e migliorare la loro vita e può adoperarsi affinché i diritti dei soggetti fragili vengano realmente rispettati. Il convegno mira anche a promuovere l’importante legge regionale, che prevede il ruolo del Garante nell’ambito delle disabilità.

“La nostra amministrazione è sempre attenta alle categorie più fragili della

popolazione – ha detto il Sindaco Francesca Pisani – e intende, con iniziative come quella di venerdì, continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricchezza rappresentata dalla diversità. In sinergia con il Garante, con la Regione Calabria e con tutte le associazioni che si occupano di disabilità sul territorio, continueremo a lavorare sodo per promuovere la crescita culturale e per offrire un sostegno concreto ai soggetti disabili ed ai loro nuclei familiari”.

Il Sindaco Pisani aprirà i lavori dell’incontro, che si articolerà in una breve presentazione della necessità di cogliere l’opportunità di nominare il Garante dei diritti delle persone con disabilità da parte del Comune di Casali del Manco illustrata dal responsabile delle Politiche sociali Antonio Tiberi.

Interverrà poi la Presidente dell’Associazione “Mettiamoci in gioco”, Gaetana Staine, associazione che promuove numerose iniziative e progetti finalizzati alla socializzazione, ad un prosieguo terapeutico e che è riuscita a creare una stretta sinergia tra i genitori di bambini e

ragazzi con disabilità.

Seguiranno dei brevi interventi da parte del Garante del Comune di Casali del Manco, Filomena M. R. Cecere, e dei Garanti dei Comuni di Montalto Uffugo e di San Lucido, rispettivamente Carmen Romano e Gianfranco Tosti. La parola passerà poi al Garante dei diritti delle persone con disabilità regionale, Ernesto Siclari, che indicherà le linee guida per essere incisivi e determinanti in questo delicato e importante ambito.

Toccherà poi a Ferdinando Laghi, firmatario della legge sull’istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Le conclusioni del convegno, che sarà moderato da Filippo Fordellone, da sempre impegnato verso i fragili, spetteranno all’Assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine.

