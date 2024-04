Gambarie, che spettacolo la neve di metà aprile! Ed è solo l’inizio…

StrettoWeb

A Gambarie è tornata la neve. Una nevicata spettacolare, questa mattina, con temperatura crollata a +1,2°C. L’accumulo raggiunto in piazza, a 1.310 metri di altitudine sul livello del mare, è stato addirittura il più abbondante di tutta la stagione invernale. E pensare che in molti non credevano alle nostre previsioni meteo che già la scorsa settimana avevano annunciato questo clamoroso ritorno dell’inverno… Il maltempo di oggi è solo l’inizio: questo tipo di scenario, freddo anomalo e perturbato, durerà a lungo.

Di certo la prossima settimana e fino a inizio maggio, ma probabilmente si spingerà anche più in là, per tutto il mese di maggio e forse persino per tutta la stagione estiva. Dopo un inverno senza freddo, è probabile che avremo un’estate senza caldo. E Gambarie la vedremo ancora spesso innevata nei prossimi giorni…

