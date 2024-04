La Futura Under 19 oggi in campo: in palio la finale regionale

StrettoWeb

Un gruppo esaltante. Dopo la grandissima prestazione della A2 élite, salva matematicamente e con un bel rilancio verso la corsa PlayOff, la Futura parla Under. La Futura Under 19 ritorna in campo per la semifinale regionale, la sfida di andata contro Ecosystem Lamezia. Un cammino da vera battistrada, quello dei ragazzi di Mister De Stefano, bravi nel farsi trovare sempre pronti.

L’eliminazione al “fulmicotone”, avvenuta per opera della Meta Catania, nello spareggio per le fasi successive della coppa Italia, dopo aver disputato una gara memorabile al Palattinà, ancora brucia, così come scalpitano per far bene i giovani giallo-blu. In caso di successo in regione, qualora arrivassero, due successi in sequenza, la Futura giocherà, ancora una volta con la vincente del raggruppamento isolano.

