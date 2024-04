Futura, ultima dell’anno: al Palattinà arriva l’Itria

StrettoWeb

Ultima dell’anno in casa Futura. Scende in campo la A2 Elite. I ragazzi di Mister Fiorenza sono già salvi da tempo, ovvero dopo la vittoria contro Capurso, e hanno salutato le speranze di rimonta Playoff nell’ultima trasferta in quel di Regalbuto. Alle ore 19.30 di venerdì 26 aprile, in anticipo questa sera, i gialloblu saluteranno il proprio pubblico amico. Avversario sarà l’Itria, team già salvo e che avrà voglia di sorpasso per un miglior piazzamento al termine del torneo cadetto.

E’ stato un campionato lungo, difficile ed intenso che ha messo alla prova i gialloblu con tante cartoline volitive ed una costante meravigliosa: il pubblico del Palattinà non è mai mancato e, siamo sicuri, non mancherà neanche per l’ultima di campionato con l’ormai consueto sold-out. La Futura ha rappresentato egregiamente la Città Metropolitana di Reggio Calabria viaggiando in giro per lo stivale, da Cesena e Roma, da Benevento alla Puglia.

Siamo certi che i tifosi Futura ed un pubblico meraviglioso, composto nella curva giallo-blu da “mamme e giovani” tifosi, tributeranno il giusto sostegno ai propri beniamini. Arbitrano Alessandro Desegus di Carbonia e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme con Luigi Federico Barbagallo di Acireale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.