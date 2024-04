Calcio a 5, la Futura torna in campo: arriva Capurso

StrettoWeb

La Futura torna in campo: al Palattinà arriva il Capurso. Si gioca alle ore 19.30. Nove punti ancora in palio: i giallo-blu giocheranno la ventiquattresima giornata, per poi dedicarsi alla trasferta di Regalbuto ed all’ultima della stagione regolare, nuovamente in casa contro Itria. Otto punti di gap dalla quota PlayOff, sette punti di vantaggio sulla quota PlayOut per i calabresi che si ritrovano in un “limbo”.

La gara d’andata

Nella gara di andata fu realmente una sfida epica, probabilmente la più bella e combattuta della stagione, successo contro la capolista Benevento inclusa. Terminò 4-6. Una vera e propria resistenza calcettistica, tra tanti errori arbitrali, sanzioni, reazioni e gol. Honorio, la doppietta di Minnella e la tripletta di Pizetta risultò decisiva.

L’analisi dell’avversario

I Bulldogs di Capurso, hanno solo venti punti in classifica e risiedono in piena zona PlayOut retrocessione. Rispetto all’andata il Capurso ha cambiato tanto. Via Leggiero e Campagna nel mercato invernale, cambio panchina con Domenico Lodisposto al posto di Cataldo Guarino. Perri, Lamas, Senna oltre a Rotondo, Dammacco e il giovane promettente Mazzei palesano la quadratura del team pugliese.

Dove guardare la partita

La gara sarà trasmessa sulla pagina social ufficiale della Polisportiva Futura a partire dalle ore 19.20 con telecronaca di Giovanni Mafrici. Replica il lunedì successivo sul canale 77 del Digitale Terrestre sulla Tv Ufficiale del Club, ReggioTv alle ore 19. Arbitrano i signori Giovanni Agosta di Rovigo, Andrea Pulimeno di Roma 1 con Alessandro Cartisano da Reggio Calabria al cronometro.

